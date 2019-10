Día de la Lealtad: el emocionante momento en el que se entonó la marcha peronista

Un día verdaderamente peronista fue el 17 de octubre en La Pampa, donde se llevó adelante el acto que estuvo encabezado por Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

“Porque entre quedarnos callados o gritar, siempre elegimos cantar” expresó el texto que dio el inicio al acto político.

En un día soleado los diferentes dirigentes iniciaron el acto con un video conmemorativo sobre la lucha en las calles de los trabajadores para luego dar paso a entonar la tradicional marcha peronista. En el escenario acompañaron el coreo general, entre otros, José Luis Gioja, Daniel Scioli, Axel Kicillof, Rosana Bertone, entre otros para luego recibir a la fórmula presidencial. Sin dudas, fue el momento más emotivo.

Es necesario que de una vez por todas se reconozca a @undiaperonista como el más grande custodio y actualizador de la identidad visual peronista. pic.twitter.com/hU9QMzVZOn — Juan Courel (@juancourel) October 18, 2019

Alberto Fernández, celebró festejar el Día de la Lealtad Peronista en unidad, algo que no ocurría hace años. Acompañado de la plana mayor del espacio político peronista, remarcó que estará del lado de los trabajadores y de los que no tienen voz. Y, pese a estar casi 17 puntos arriba, pidió hacer un esfuerzo más en las elecciones del próximo 27 de octubre para volver a levantar al país.

Después del discurso del gobernador pampeano, Carlos Verna, y su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, Fernández analizó: "No es un día más, es un día muy especial porque el 17 de octubre salimos al escenario nacional, cuando un pueblo salió a reclamar por la libertad de un Coronel que se había ocupado de sus derechos. Es el día que nos recuerda con quién estamos comprometidos, aquellos a quienes decimos querer representar".

Fernández no evitó destacar la unidad en una fecha histórica del peronsimo: "Hace muchos años que no pasábamos un 17 de octubre todos unidos. Al momento de enumerar las razones por las que se llegó a esa instancia, le agradeció especialmente a la ex Presidenta: "Estamos todos unidos porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad, gracias".