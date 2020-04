Desquiciado, Alfredo Casero le pegó a Cristina Kirchner por la sesión sobre impuesto a las riquezas

El ultramacrista Alfredo Casero no se limita por la cuarentena y expresa toda su bronca contra el gobierno en todo espacio que le dan los medios de comunicación. En este caso, el exhumorista arremetió contra Cristina Kirchner y apuntó que "forrea a los senadores".

Al abordar su mirada sobre la realidad política, Casero cargó contra el oficialismo y señaló que Alberto no le da confianza. Pero cuando fue consultado por el rol de la vicepresidenta, el actor fue con dureza y expresó que "la Porota forrea a los senadores” por la intención de sesionar en forma virtual. Otro apodo con el que etiquetó a la expresidenta es “la reina de la Salada”.

“Los quiero en el Congreso y que esto deje de ser el decreto de los amigos”, afirmó Casero, en Terapia de Noticias. Otra crítica fue para los medios, a los que consideró que “están mayoritariamente comprados”.

Además, el actor expresó su malestar de ser argentino y declaró: "Hoy por hoy me piden a mí que pongan mi vida en mano de gente que no tiene un rumbo claro. Yo no les pido un rumbo claro, y los gráficos y filminas del otro día son vergonzosos. Que salgan Uruguay y Chile a decir que son mentira es horroroso para mí, es vergonzoso ser argentino".