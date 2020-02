Desopilante reencuentro entre Marley y Florencia Peña en Telefe: Show de la tarde, hijos y regalos

Verónica Lozano se encuentra de vacaciones y Florencia Peña la está reemplazando en la conducción. Para visitarla en su primer día al frente de Cortá por Lozano, apareció Marley y hablaron de sus respectivos hijos.

"Empecé a tener autoridad. Le estoy enseñando, por ejemplo, que no se pega. Si lo vuelve a hacer, lo mando al rincón, y empieza, 'al rincón no, al rincón no'. Lo ve como una pesadilla, pero por lo menos así siente que lo que hizo es algo que está mal, y cuando le pregunto si va a volver a pegar, dice que no", relató el conductor del Muro Infernal.

A 17 años de "El Show de la Tarde", @marley_ok y @Flor_de_P reviven el programa en #CortaPorLozano 😱🤣 ¡Mirá! 👇 pic.twitter.com/h2kkjh7IqL — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) February 10, 2020

En esta línea, Marley aseguró: "Toda la vida supe que quería ser papá, lo que pasa es que lo fui retrasando, pero llegó un momento en que pensé que si seguía esperando iba a ser más abuelo que padre. Lo que no pensé es que iba a nacer al mismo tiempo que el tuyo, se llevan dos semanas".

Por último, ambos se pasaron un poquito de factura por los malos regalos que se hicieron. "Vos le regalaste al nene mío ni bien nació un triciclo. ¿Qué hace un bebé de un día con un triciclo? El nene crece, te olvidás, y el triciclo ni lo usó", se quejó Peña en broma.