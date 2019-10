Debate 2019: "Reparten misoprostol como caramelos", la desconcentante frase de Gómez Centurión

El candidato presidencial del Frente Nos, Juan José Gómez Centurión, no pasó desapercibido en el primer debate presidencial 2019. El ex carapintada con un discurso de ultraderecha y militante contra la legalización del aborto llegó a decir, incluso, que se repartía misoprostol "como si fueran caramelos".

En varios tramos del debate, los discursos de Centurión y Espert (Unite) mostraron coincidencias en puntos muy sensibles para los argentinos: ambos tuvieron expresiones en defensa de los genocidas de la última dictadura militar. Al punto tal que el economista pidió "juzgar" a los "terroristas" de la década del '70.

En cuanto al aborto, el ex carapintada sostuvo que se propone ser el presidente que defienda a "los más débiles" y en ese sentido, atacó: "Mienten si les dicen que defienden las dos vidas cuando reparten misoprostol como caramelos, mienten los que dicen que van a proteger a los ancianos y obligan a la ANSES a comprar bonos basuras".

Su competidor del frente Unite legó a decir que no se opone a la educación sexual "siempre y cuando" no choque con la educación sexual familiar, un viejo leit motiv de los sectores ultraconsevadores para no apoyar la ESI.