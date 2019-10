Debate 2019: "Macri no entiende lo que pasa", disparó De Mendiguren

El diputado nacional José Ignacio De Mendiguren se refirió al debate presidencial 2019 y señaló que “en el debate se vio un presidente que no entiende lo que pasa y ni habló de cómo volvemos a crecer". En la misma línea indicó que "en un hipotético escenario de que Macri continuara en el Gobierno la Argentina desaparecería" y destacó que "de las 500 empresas que más facturan en el país el 70% son extranjeras". "En el debate de ayer, como hombre de la industria y la producción, quedé espantado", puntualizó.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente que integró la comitiva de Alberto Fernández señaló que "Macri continúa en esta línea de recorrer el país y dejar de gobernar" e hizo un análisis de la situación económica, la cual consideró previsible: "Estamos donde teníamos que estar. La ruta 2 termina en Mar de Plata, no hay otra. Si la agarramos terminamos abrazados al lobo marino. No había forma de no verlo".

"Tenemos la esperanza de que esta tortura termine", destacó De Mendiguren de cara a las elecciones del fin de semana. Asimismo agregó que "Macri y quienes lo acompañan son mesas de dinero, no Gobiernos" y destacó que " miran índices financieros. Valorizan lo financiero y se olvidan de los productivo, por eso miran a Chile".

Sobre la conformación del Frente de Todos de cara el futuro en el Congreso, planteó: "lo importante es que coincidimos en las línea generales. En el Congreso el año que viene vamos a debatir y concertar cómo salir de este modelo".