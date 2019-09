Debate 2019: los comentarios machistas en Mendoza que indignaron a los candidatos

En el debate a gobernador en Mendoza, el moderador Andrés Gabrielli generó repudio y revuelo por sus comentarios machistas y sexistas con dos preguntas que nada tenían que ver con las propuestas de los cuatros candidatos para la provincia.

En una pregunta, el conductor propuso una insólita consigna: “Vamos a hacer de cuenta una fantasía de ciencia ficción distópica. El mundo ha sido destruido por una guerra intergaláctica y no quedan seres humanos en la Tierra. Quedan tres seres nada más, que son de Roy Suárez, Noelia y Anabel. Tiene elegir una para continuar la humanidad. La otra va a ser destruida ¿A cuál de las dos chicas elige?".

La pregunta generó sorpresa entre los candidatos, a lo cual, la candidata de Izquierda, Noelia Barbeito, lo cruzó y le increpó: “¿Por qué tendría que ser una mujer? ¿No podría elegir a un hombre para continuar la humanidad? Un poco machista esa pregunta".

“Es una ficción de Isaac Asimov", le replicó el periodista, quien insistió con la pregunta. "¿A cuál elige?", dijo y el candidato respondió: "Siempre a mi esposa. No se necesita la presencia física para elegir".

Al respecto, Gabrielli lo cruzó de mal modo y lo acusó que “no cumple la consigna y ha sacado chapa de pollerudo".

Tras esto, repitió la consigna con Anabel Fernández Sagasti. "Ha quedado sóla en la tierra con Ramón y con Rodolfo Suárez ¿Con cuál salva la humanidad?", planteó el conductor, a lo que la candidata respondió: "Voy a decir porqué, por lo menos para que se entienda, así no hay despecho. Creo que me divertiría más con Ramón, así que lo elijo a Ramón”.

LEA MÁS Córdoba: guiño de empresarios a Alberto y ya lo ven Presidente

Tras esto, el periodista continuó con las frases sexistas con los otros dos candidatos: “Ahora voy a una historia vintage, hacia atrás, fines del siglo XIX donde todavía las familias manejaban las cosas. Viene el papá, el pater familias, con Ramoncito díscolo, como siempre, y le dice: 'tenés que ordenar tu vida, te tenés que casar para que tu vida se ordene. Tenemos dos candidatas y tenés que elegir una. Pero Ramón, que es vivo, dice que las quiere a las dos y tiene que elegir a una para que sea la oficial y la otra la amante ¿Cuál de las dos es la oficial y cuál de las dos es la amante?".

Con incomodidad, el candidato José Luis Ramón se excusó: “Tuve la oportunidad de elegir a mi mujer, que es una persona maravillosa. Seguiría con ella y termino con ella. Los siento por las dos".

"Otro calzonudo que no cumple la consigna", lo increpó e intentó hacer la misma pregunta a Barbeito pero la candidata lo cruzó: “Ya le dije desde el principio que me parecía muy machista y no me parece para nada".

Al respecto, el conductor se excusó: “No estamos haciendo una cuestión de género".