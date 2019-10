Debate 2019: El cruce de Alberto Fernández a Macri por la economía

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, mantuvo un fuerte cruce con Mauricio Macri al abordar la situación económica durante el debate presidencial. Al momento de exponer su plataforma durante el bloque destinado a economía y finanzas, el presidente pidió un cambio, a pesar de estar en el gobierno desde hace 4 años.

En su alocución, el líder del PRO dijo: “Ya no existen países exitosos con alta inflación o economías desordenadas, en esos países se tiene en claro qué es lo que hay que discutir. La Argentina hace décadas tiene una economía desordenada que no crece, no genera empleo y no puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos obsesionados por el dólar con una inflación promedio del 60% y la pobreza promedio ha sido de un 36%. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. Tenemos que generar un consenso de cómo tener una economía estable".

Anteriormente, Macri había afirmado: "Quiero decir que pensé que era más simple y que íbamos a lograr consenso que no pudimos. Estoy esperanzado de que hoy, escuchando los diagnósticos que todos compartimos y antes pudimos generar acuerdos en políticas sociales ahora vamos a poder generar los consensos de una economía". Y añadió: "Sé que la carga ha sido grande y cayó mayoritariamente en la clase media. El esfuerzo no fue en vano, es el punto de partida para empezar a crecer. Tenemos energía que antes no teníamos, comenzamos a bajar los impuestos con estas bases y estamos para una nueva etapa de alivio para la clase media".

Frente a esto, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner, retrucó: “Si hay un lugar donde el gobierno de Macri fracasó es en la economía. Nunca entendió cómo funciona ésto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. Entonces ¿qué hizo?, impidió a los bancos dar créditos y atacó a los que viven de un salario, a los que trabajan y a los jubilados. La Argentina es un país que consume el 70 por ciento de los que consumen. Esto afecta la producción el desempleo. genera pobres.

Y agregó: ¡Entérese Presidente usted cuando termine el mandato deja a cinco millones de nuevos pobres. Gente de la clase media que hoy está hundida en la pobreza!”.