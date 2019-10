Debate 2019: Axel Kicillof le respondió a Mauricio Macri por la chicana de la "Narcocapacitación"

Axel Kicillof levantó el guante y le respondió a Mauricio Macri por el dardo que le lanzó en pleno debate presidencial por su frase sobre la crisis económica que afecta a las personas y que, en algunos casos, los lleva a dedicarse al narcomenudeo. “Nos provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo”, lanzó el candidato a gobernador.

Ayer, Macri en el final del debate chicaneó a Kicillof, quien la semana pasada había afirmado: "Hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”. Frente a esto, el Presidente afirmó, con la chicharra de final de tiempo encima: “Me imagino que Kicillof va a hacer una narco-capacitación en las escuelas”.

Esta tarde, en un acto de campaña junto a Sergio Massa en la localidad bonaerense de Junín, Kicillof replicó: “Es campaña sucia. No vamos a recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva, para que perdamos el tiempo, para que cada uno con el que hablamos se distraiga y nos venga con esas cosas”.

Y agregó: “Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar ni un minuto que nos saquen la concentración. No podemos dejar ni un minuto que nos distraigan y menos todavía que nos pongan del lado de la violencia, la descalificación y la agresión. Son provocaciones, no vamos a contestar provocaciones. Vamos a dar propuestas, abrazos, vamos a sumar a todos a este frente que no viene contra alguien”.