El mítico pintor peronista Daniel Santoro visitó Caricias Significativas para festejar junto a Cristian Cimminelli y Tomás Rebord el natalicio n° 124 del General Juan Domingo Perón. Podés escuchar todos los programas completos en Spotify.

Durante el comienzo del programa, que se transmite todos los viernes de 15:00 a 17:00 por El Destape Radio, el artista realizó un análisis detallado de qué es el justicialismo y cómo se dio cuenta de que simpatizaba con él: "Uno de los temas del peronismo es la severidad y la misericordia. Una replica del Yin y el Yang oriental. Cuando ese sistema se encuentra en equilibrio, las cosas funcionan". Y agregó: "En el peronismo no hay solicitación de sacrificios. Hubo peronismo sacrificiales tanto en la izquierda como en la derecha, pero en la esencia del peronismo está la misericordia. Eso evita que el peronismo imponga una ley revolucionaria y nadie echa a nadie del peronismo, es pura exterioridad. Ni siquiera Perón".

"Cuando se instaura la revolución, se establece la ley revolucionaria y las revoluciones terminan sus días en la más dura severidad. Y terminan como un anatema, un lugar de sufrimiento. El peronismo no dejó esa memoria, quedó a salvo, porque el General Perón tuvo la delicadeza de no aplicar la ley cuando podría hacerlo hecho, en el 55 después de los bombardeos podría haber fusilado a 500 oficiales y se terminaba todo. Pero no se terminaba nada, se terminaba el peronismo", opinó.

"El tipo se fue y dejó en manos de la misericordia. Decidió esperar más tiempo pero ahorrar sangre. Eso es un plus increíble a nivel mundial ninguna revolución apuesta al tiempo, siempre termina todo el mundo desesperado con la sangre. Eso es solo el final, te aniquila. El peronismo queda siempre como una memoria de felicidad. Un lugar de misericordia, de reconocerse perdedor. El peronismo es una historia de fracaso también en el que queda un resto de misericordia que todavía es posible", destacó Santoro sobre la historia del gran movimiento popular argentino.

Por otro lado, enfatizó en que el justicialismo, una vez que es comprendido por fuera de la Argentina, se convierte en un paradigma en las relaciones de poder: "El capitalismo está bien, cuando escuchamos la marcha es combatiendo el capital, no el capitalismo. Ahí hay una diferencia enorme. El capital es la plusvalía por la que el burgués ríe. Es ahí donde el peronismo actúa contra el componente de codicia. Pero es el primero que goza del capitalismo. Por eso es el gran enemigo interno. Porque habita en su interior y no lo rechaza como el troskismo, que quiere tener goce por fuera. Democratiza el goce capitalista".

"El peronismo no puede pedir sacrificios".

"Menem acabo en el tema sacrificial, porque el neoliberalismo es sacrificial, por eso es un traidor, pero es peronista. Cuando hay felicidad se atiende al deseo y ahí tenés un problema enorme, porque el deseo no para nunca. Genera un ascenso social cada vez mayor y nunca alcanza. Ese impulso del peronismo por estar atendiendo siempre el deseo después se le vuelve en contra. Porque genera una clase media que después terminar rechazando a quien le otorgó los derechos. Esa es la paradoja a mejorar.