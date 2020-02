Daniel Arroyo llamó al dueño del almacén que colgó un cartel viral con beneficios para la Tarjeta AlimentAR

En el almacén “Super Chiche”, su dueño Fernando Savore, colgó un cartel en el que avisó que a todas las personas que compren con la Tarjeta AlimentAR recibirán un 10% de descuento en su compra, sin importar el monto que gasten. La imagen se volvió viral en redes y el hombre recibió la llamada del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El funcionario lo felicitó y le agradeció la iniciativa.

Luego de que se conociera que el comerciante pegó un papel en la vidriera de su local ubicado en Estanislao de Campo en Villa Sarmiento con la oferta y un mensaje que decía: "Es nuestro humilde aporte. Al país lo ponemos de pie los argentinos”, el funcionario rápidamente se puso en contacto con él.

Según contó Savore, en diálogo con El Destape, el llamado no sólo lo sorprendió muchísimo, sino que le planteó una nueva meta. "Me puso contento, ahora tendremos un desafío aún más fuerte que es el de seguir apoyando a los consumidores para que puedan seguir teniendo todos los días una copa de leche", confirmó.

Savore explicó que Arroyo, además de felicitarlo por su iniciativa, le demostró su apoyo. "Esto me impulsó a seguir beneficiando a todos nuestros clientes", aclaró.

Tras dialogar por teléfono, Arroyo escribió un mensaje en Twitter en el que aseguró que Savore "es un gran ejemplo de solidaridad" y pidió: "Invito a que más almaceneros de barrio se sumen a esta iniciativa, en el marco de #ArgentinaContraElHambre".

Recién hablé con "Chiche" Savore, dueño de un almacén en Villa Sarmiento. Es un gran ejemplo de solidaridad: brinda descuentos a quienes compren con la tarjeta Alimentar. Invito a que más almaceneros de barrio se sumen a esta iniciativa, en el marco de #ArgentinaContraElHambre pic.twitter.com/L6n1QU3qiS — Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) February 6, 2020

Ahora, el comerciante pondrá en marcha una medida impulsada por el Centro de Almaceneros de Rosario, que será una canasta con quince productos en oferta quincenal, que irán rotando según la demanda de los clientes. "Estos son nuestros pequeños aportes para aumentar el consumo y sacar adelante al país", argumentó.

El hombre sostuvo que luego de la popularidad que adquirió la foto, se pusieron en contacto con él muchos amigos, colegas y vecinos para demostrarle su respaldo.

"Para mí es increíble, me llamaron de todos lados. En 2019 se me incendió el local y lo perdí todo. La gente del lugar me dio una mano y pude salir adelante. Ahora es mi turno devolver todo lo que me dieron", reconoció.

Savore aclaró que se encuentra trabajando para que los pequeños y medianos almacenes puedan también ser partes de la cadena de Precios Cuidados del gobierno, que permite reducir los costos en productos de primera necesidad.