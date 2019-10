Daniel Angelici confirmó que no participará de las próximas elecciones en Boca Juniors

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, confirmó que no participará en las próximas elecciones presidenciales del club. Sin embargo, adelantó su apoyo a quien será el representante por el macrismo en la institución de la ribera, Christian Gribaudo.

El anuncio del íntimo amigo del presidente Mauricio Macri fue en medio de la Cena Anual Solidaria del club. Angelici aseguró que no formará parte de la lista oficialista que encabezará Christian Gribaudo en las elecciones de fin de año, pese a que le ofrecieron un puesto de vocal.

“Me voy. Lo estuve pensando pero no, creo en la alternancia, llevo muchos años acá: cuatro de tesorero y ocho de presidente. Me parece que es bueno que dé un paso al costado, que apoye al oficialismo, a Christian Gribaudo, y colaborando en la Fundación”, confesó en diálogo con TyC Sports.

Sin embargo, a pesar de que dejará su lugar en Boca, mantendrá su puesto como vicepresidente en la AFA y pretende conseguir un puesto en la FIFA. Además ,se mostró entusiasmado con las nuevas ideas que traerá la nueva dirigencia.

“Tengo que dejar a la dirigencia con una buena propuesta, que tiene la misma manera de gestionar que yo, pero por ahí tiene ideas distintas. Doy un paso al costado apoyando al oficialismo", agregó Angelici, quien se desempñea en e club desde fines de 2011.