Cumbre del G20: para Lagarde, el programa del FMI está dando resultados en Argentina

La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ratificó su apoyo al presidente de Argentina, Mauricio Macri, y sostuvo que el programa económico incluido dentro del acuerdo stand-by firmado el año pasado está "comenzando a dar resultados".

El encuentro entre Lagarde y Macri ocurrió en la previa de una nueva cumbre del G20, en Osaka, Japón, al cual se dirigió Macri y en donde se encuentra en agenda un posible acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

La directora del Fondo informó que mantuvo una "conversación productiva" con el jefe de Estado argentino, a quien le reiteró el "apoyo al programa económico de Argentina, el cual está comenzando a dar resultados y sentando las bases para el crecimiento sostenido".

I had a very productive conversation with President @MauricioMacri in Osaka today. I reiterated the IMF’s support for #Argentina’s economic program which is starting to yield results and should lay the foundation for sustainable growth. https://t.co/qjO9BlHi1a #G20OsakaSummit pic.twitter.com/aIhFapANCS