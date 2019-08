Crisis económica: advierten que en 30 días se cortaría la cadena de pagos en Argentina

El ex director del Banco Central Arnaldo Bocco sostuvo que existe un "problema muy serio" que pone en riesgo la cadena de pagos en el país y es "posible" que se corte en el próximo mes.

"Hoy hay un problema muy serio que es que las empresas no pueden pagarle a los bancos lo que cobran pero al mismo tiempo no pueden no endeudarse” y que “es posible que en los próximos 30 días se rompa la cadena de pagos en Argentina”, aseguró en declaraciones a El Destape Radio.

En esa línea, el economista resaltó que “la gente no tiene confianza en el Gobierno, que se muestra muy dubitativo y por eso el accionar frente a los ahorros y la compra masiva de dólares” y subrayó que la salida masiva de dólares del país "es una sangría y si persiste va a ser un problema”.

Asimismo, Bocco alertó que “el mercado da por descontado que Argentina no va a poder pagar, cuánto de las lebacs en dólares va a refinanciar” y que “el Gobierno no está haciendo nada para preservar el tipo de cambio”.