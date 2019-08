Créditos UVA: deudores apuntaron directamente al Gobierno y denunciaron "estafa para beneficiar al sector financiero"

"Como en la época de la Circular 1050 de Martínez de Hoz, los deudores de los créditos UVA están ahorcados. Las tasas son usurarias. Después de las elecciones de octubre van a venir las ejecuciones judiciales. Y no quiero ser profeta del horror, pero el paso siguiente va a ser una ola de desalojos similar al desahucio en España, y después, ojalá no suceda nunca, los suicidios de las víctimas de esta usura”. Quien habla es Julia Irazoqui, abogada de cientos damnificados cordobeses que tomaron créditos hipotecarios UVA y no pueden pagarlos.

Hoy lunes 5 de agosto a las siete de la tarde, estos cordobeses que cayeron en la trampa de los créditos UVA realizarán un evento cultural en la plaza San Martín de Córdoba, en el que participarán legisladores provinciales y diputados nacionales, donde reclamarán una vez más que “el Congreso sancione una Ley que ponga un tope a la indexación desenfrenada, modificando la operatoria de indexación de los créditos, para evitar las ejecuciones hipotecarias que podrían llegar a implementarse contra aquellas familias que se encuentran en situación de mora por la falta de pago de estas cuotas por los montos aplicados que son altísimos e inviables para la media de las familias argentinas”.

“Esta es una gran estafa orquestada por el Estado para beneficiar a sus socios del sector financiero", disparó Julia Irazoqui, y avanzó: "Reformó el artículo 2.189 con la Ley 27.271, realizada por este Gobierno con posterioridad a la reforma del Código Civil, inventando una nueva forma de hipotecas abiertas que dejan indeterminado el capital adeudado, y le da mínimas posibilidades de defensa al tomador del crédito UVA; donde le otorga un poder inmenso, una especie de juez y parte a las entidades financieras”.

Julia Irazoqui, abogada de damnificados.

Y explicó: “Con la corrida cambiaria de mayo de 2018, donde el dólar cotizaba a $ 19 y pasó a cotizar $ 39; claramente el gran beneficiado fue el sector financiero. En el sistema tradicional, los créditos hipotecarios tienen dos componentes: el capital y los intereses. El capital nunca puede ser indexado, está prohibido por ley; para eso están las tasas de interés". En ese sentido, sumó: "Con la reforma que le hicieron al Código Civil, incorporan el valor monetario UVA al contrato y la gente ya no le debe pesos al banco, sino que le debe UVAs, los que están compuestos por variables como el famoso CER que conocimos y sufrimos todos en la época de (Fernando) De la Rúa; el costo de la construcción, la inflación y la cotización del dólar. Además de que crece la deuda por intereses, crece la deuda del capital de manera incontrolable con una inflación del 50% anual, y eso es confiscatorio e inconstitucional”.

LEA MÁS Alberto Fernández volverá a Córdoba después del cierre de campaña nacional

En el país fueron entregados desde marzo de 2016 unos 110 mil créditos UVA, de los cuáles 10.780 fueron a Córdoba, siendo una de las provincias con mayores deudores: “Tenemos casos de que la relación cuota UVA – salario llega al 40% y eso es una usura. Con una inflación de más del 50% anual, con el litro de leche a más de $ 60 en plena cuenca láctea; con el kilo de carne a $ 350 ¿qué familia puede sobrevivir destinando el 40% de sus ingresos al crédito hipotecario?”, señala la abogada Irazoqui.

La representante de los damnificados cordobeses de los créditos UVA aporta un dato oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA): “En 2018, las ganancias de los bancos por los créditos UVA fue del 121% ¿Qué actividad, que no sea la usura financiera, reporta una ganancia similar? ¿Qué rama de la industria, del comercio, qué actividad profesional genera una ganancia anual del 121%? Esto fue un plan perversamente planificado para que los ricos sean cada vez más ricos y la clase media se vea empobrecida”.

Julia Irazoqui le contó a El Destape que uno de los cordobeses a los que ella representa “su papá se suicidó por culpa de la 1050; más de treinta años después, el hijo queda envuelto en la misma estafa hipotecaria; como si se tratara de la burla de un destino malvado. Pero no es ni burla, ni destino; es el mismo plan económico de Martínez de Hoz”.

- A principios de 2016, cuando se estaban por lanzar los créditos hipotecarios UVA, desde los medios hegemónicos se les dio amplia difusión y publicidad como la solución a la crisis habitacional.

- Es cierto. Al igual que durante la campaña electoral de 2015, hubo un blindaje, una complicidad de los medios con Mauricio Macri. Y lo que en realidad son hoy los créditos UVA, son una maquinaria legal amparada y promocionada por el Estado para transferir dinero de los ciudadanos al gran capital financiero internacional.

- ¿Los UVA son similares al sistema chileno?

- Sí, copiaron y pegaron. Pero a diferencia del sistema chileno, donde tienen una inflación estabilizada entre el 4% y el 6%; acá la inflación está descontrolada, el dólar se triplicó desde diciembre de 2015 y está la cláusula de desalojo. Es una verdadera bomba de tiempo en la casa de más de 100 mil argentinos.

* Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.