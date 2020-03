Coronavirus: Viviana Canosa y Jorge Rial se unieron y destrozaron a Marcelo Tinelli

En un momento histórico para la televisión argentina, Viviana Canosa y Jorge Rial volvieron a hablar en Intrusos. En los festejos de los 20 años del programa de espectáculos, la periodista habló por teléfono y aprovechó la ocasión para enviar un fuerte mensaje contra Marcelo Tinelli.

"Más allá de nuestras diferencias me parece que es un momento de gestos para la Argentina. Y como vos tenes huevos para decirlo y yo también mis ovarios, está bueno que dos personas populares como nosotros digamos que lo que está haciendo Marcelo Tinelli es una vergüenza", sentenció la mediática, en el comienzo de un duro discurso.

Luego arremetió contra aquellos periodistas que criticaron a los "hijos de puta" que se fueron a la costa antes de la cuarentena, "pero no tienen huevos para decir que lo que está haciendo Marcelo", y confesó sentirse indignada con el conductor de Showmatch.

"No es nada personal con Marcelo Tinelli. Solo que es un momento de gestos, como los de Alberto con Horacio Rodríguez Larreta, con Perotti, con Negri, con Massa. Nosotros los comunicadores, incluido él, estamos todo el tiempo diciendo que no son vacaciones y que nos quedemos en casa. Y la verdad que no vive en un monoambiente", disparó la conductora.

Para concluir valoró la "dignidad" que mostraron ella y Rial en esta situación y que "es una vergüenza": "El presidente dijo que iba a ser durísimo con quien no cumpliera las reglas. Me parece que es tiempo de tener consciencia y ocuparnos del otro", concluyó.