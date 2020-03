Coronavirus: Nicolás Trotta confirmó que continuarán las clases en las escuelas

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, se reunió junto a otros funcionarios, tanto a nivel regional como nacional, y todos coincidieron en la decisión comunicada esta mañana por Ginés González García de continuar con las clases normalmente.

"La decisión es que continúen los ciclos lectivos en todos los niveles", fueron las palabras del funcionario, en conferencia de prensa, luego de analizar "la situación actual, identificando posturas frente a esta situación de pandemia".

El Ministro se encargó de destacar la mirada única en la decisión: "Dentro del aspecto educativo lo que podemos destacar es la participación de trabajar conjunto, con una mirada única de cara a como abordar esta problematica. La decisión es que continúen los ciclos lectivos en todos los niveles y a partir de allí, cada evolución que se tenga va a ser a partir del trabajo que haga el comité interministerial".

"Se ha tomado la decisión de darle continuidad a las clases en todos sus niveles": Nicolás Trotta - Ministro de Educación pic.twitter.com/UMCaGeiHw5 — C5N (@C5N) March 13, 2020

"Se hizo mucho hincapié en el trabajo preventivo que tenemos que llevar adelante en nuestras aulas, para que nuestros niños y niñas sean efectores que permitan modificar la cultura en cada familia. Y medidas complejas y complementarias relacionadas a como fortalecemos las instancias de higiene", afirmó.

El titular de la cartera de Salud se sumó a la aclaración de la "unanimidad" a la hora de tomar esta decisión pero también explicó los motivos en los que se fundamentaron: "No hay ningún riesgo específico. La población infantil no es atacada, o muy suavemente. Casi mundialmente no hay consecuencias. En segundo lugar, si no están en la escuela, están en otros lados que puede ser más complicado. Y sobre todo, por características de nuestras sociedades, están en contacto con gente de riesgo. Y la tercera, la transmisión del chico que lleva a la casa, con un plan donde los chicos tengan aprendizaje e incorporan un hábito cultural importantísimo".