Coronavirus: Marcelo Tinelli se fue de viaje en plena cuarentena y Jorge Rial con todo Intrusos estalló

Marcelo Tinelli, contra el pedido del gobierno nacional, decidió salir este jueves a las 14 con su avión privado hacia la ciudad de Esquel, Chubut, donde el conductor tiene otra casa. Así lo informó Intrusos, y en el propio programa se desató la polémica.

El panel estalló con distintas posiciones y opiniones respecto a esta actitud del conductor de Showmatch. La primera en opinar fue Marcela Tauro: ''¿Como que se va a Esquel?. No puede''.

''Pero, si están pidiendo que se queden en sus casas’’; acotó D'Amato. Rial intentó explicar que el conductor de Showmatch tiene casa en Esquel y, tal vez, se va por si se dicta la cuarentena obligatoria.

Tauro le retrucó que estaba mal la actitud del conductor de Showmatch, porque si la mayoría de los casos están en Capital, y el mediático está infectado, estaría trasladado el virus. El debate fue subiendo de tono, porque muchos estaban a favor de que Tinelli se fuera a su casa del sur y otros estaban en contra.

''Yo me pongo en el lugar de la gente, que dice es injusto, ¿por qué yo no me puedo ir a Santa Teresita y Tinelli si se puede ir a Esquel?’’. D'Amato también estaba muy disgustada con la conducta de Tinelli y apoyó a Tauro: ''Si le decimos irresponsables a todos los que se van a la costa, él también lo es’’.

En cambio, Damián Rojo salió en defensa de Tinelli y preguntó: ''¿Por qué está mal si él tiene la posibilidad de elegir en cual casa quedarse, porque está mal que elija la de Esquel?.