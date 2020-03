Coronavirus en Argentina: ¿Están nuestros perros y gatos a salvo del virus mortal?

¿El coronavirus afecta a las mascotas? Todos queremos lo mejor para nuestros amigos peludos y la amenaza de un virus mortal en circulación puede aterrar a más de un ciudadano con perros y gatos. La reciente noticia de un perro en Hong Kong que fue diagnosticado con los síntomas del virus revolucionó al mundo y puso en estado de alerta a muchos. Estudios científicos afirman que nuestros compañeros más amados no están exentos de contraerlo, pero es muy difícil llegar a tales resultados.

El viernes pasado, el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong (AFCD) dijo que las muestras de las cavidades nasales y orales del perro habían dado un resultado “positivo débil” para el nuevo coronavirus. Se creía que era la primera vez que un perro en cualquier parte del mundo daba positivo por el virus. Después de ser puesto en cuarentena,el perro fue examinado de manera repetida hasta que el resultado dio negativo. Más allá de esto, el Departamento recomienda que las mascotas de las personas infectadas con coronavirus estén en cuarentena durante 14 días.

A pesar de las alarmas,la AFCD y la Organización Mundial de la Salud están de acuerdo en que no hay evidencia de que las mascotas puedan infectarse de coronavirus pues, si bien podrían dar positivo por el virus, no significa necesariamente que hayan sido infectados. “La evidencia actual sugiere que los perros no tienen más riesgo de propagar (el coronavirus) que los objetos inanimados como las manijas de las puertas”, escribió Sheila McClelland, fundadora de la organización Lifelong Animal Protection Charity (LAP) con sede en Hong Kong, en una entrevista concedida a la CNN.

Lo cierto es que los científicos coinciden en que es importante que no se difunda una campaña del miedo en torno al tema, pues esto podría llevar a que muchos dueños abandonen o maten a sus mascotas. Reiteramos, todavía no se conocen casos de animales domésticos con el virus y las posibilidades de que esto suceda son muy remotas. Además,no hay evidencias de que puedan transmitirlo a los humanos.

¿Vale la pena poner en cuarentena a las mascotas?

En China, se han documentado algunos casos de dueños que eligieron ponerle a sus perros máscaras faciales, pero esto no tiene ningún beneficio y puede generar pánico en los animales según los científicos autorizados. Lo que sí se recomienda es que los dueños se laven las manos con agua y jabón después de tocar a las mascotas. Y, como último recurso,también se pueden limpiar las patas de los perros con toallitas antisépticas después de haber salido a caminar, pero sin exagerar, ya que limpiar demasiado puede ser contraproducente para nuestros mejores amigos.