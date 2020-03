Coronavirus: 7 consejos para proteger a los abuelos de la pandemia

Luego de que la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una pandemia, El Destape reunió 8 consejos dirigidas a los adultos mayores, el sector etario que más debe cuidarse y al que le recomiendan un aislamiento para evitar contraer la enfermedad.

Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente en lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

Consultar a un médico de forma inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria).

No automedicarse ni subestimar ninguna manifestación clínica.

Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales. Si bien no previene el coronavirus, reduce las chances de contraer otras enfermedades respiratorias que podrían ser igualmente peligrosas para ese grupo.

Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz con la parte interior del codo o utilizando un pañuelo descartable.

Evitar contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios", afirmó hoy en la conferencia de prensa el director de la OMS, Tedros Adhanom. Y agregó: "Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".