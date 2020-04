Córdoba: dirigente radical deseó que el coronavirus haga "una limpieza étnica" y mate "negros" y "peronistas"

“Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que se quede en La Matanza y le haga honor al nombre, y ya con cinco o seis millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, quizá este país arranca”. La frase la dijo Julio Carballo, exconcejal radical en Capilla del Monte entre 2011 y 2015, una localidad serrana ubicada a 92 kilómetros al noroeste de esta Capital.

El audio con los dichos de Carballo se filtró y se desató un escándalo en Córdoba: “La gente se tiene que organizar un poco con sus actividades; porque acá si no viene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la misma gente genera, acá le chupa un huevo a todo el mundo”, se despachó con impunidad el dirigente radical, apelando a la represión policial.

Y siguió: “Yo te digo honestamente que esto recién empieza acá. Nosotros, no es como dijo el huevón de (Alberto) Fernández que le vamos ganando al virus… ¡el ocoté, el ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene Italia o el mismo EE.UU., yo tengo gente amiga, que están todos cagados allá”.

En el audio de un minuto y medio de duración, el exconcejal radical y secretario del Concejo Deliberante de Capilla del Monte entre 2015 y 2019 criticó con dureza la militancia peronista: “Creo que la gente entiende en este país a los palazos, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palos, a patadas en el culo, de la única forma, porque es negro”.

Y Carballo terminó sus dichos con la temeraria frase proponiendo un exterminio: “Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo, por mí, que se quede en La Matanza y le haga honor al nombre, y ya con cinco o seis millones de negros menos, peronistas menos, planes menos, quizá este país arranca”.

El presidente del bloque de concejales de la UCR de esta Capital, Alfredo Sapp, le dijo a El Destape: “No me consta si esos dichos pertenecen al ex concejal Carballo. Pero si se confirma que estas expresiones desafortunadas pertenecen a este dirigente de Capilla del Monte, se debe realizar una presentación ante el INADI y una denuncia penal”.

Por su parte, la legisladora peronista Tania Kyshakevych opinó: “Es una vergüenza con la liviandad con la que actores políticos toman esta situación. Le tienen asco a la gente, le tienen asco a los que por desgracia no tienen oportunidades; y les da asco que el peronismo realmente entienda el verdadero significado de la política. El odio envidioso de no entender cómo el peronismo tiene sensibilidad, siempre los lleva a sacar el propio demonio que tienen adentro”.

El diputado nacional Eduardo Fernández del Partido Solidario - Frente de Todos también repudió los dichos del ex concejal radical y precandidato a intendente de Capilla del Monte para 2023: “Expreso mi más enérgico repudio a las expresiones del ex concejal Julio Carballo, deseando 'limpieza étnica' y la muerte de 'cinco o seis millones de personas, por el hecho de ser peronista'. Me recuerda épocas trágicas como el bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 o la pasada dictadura cívico militar iniciada el 24 de marzo de 1976 que dejó miles de torturados, asesinados y desaparecidos. Realmente tamaña expresión de odio expresada por el ex concejal Carballo es inaceptable en democracia”.

El periodista Silvio Foscaldi de FM Milenio de Capilla del Monte describió al dirigente radical como "un antiperonista confeso" que "expresa desde siempre ese antiperonismo". Además, recordó que "durante el conflicto por la 125, Carballo fue un activo militante del campo”.

En 2019 Carballo fue candidato a concejal en la boleta que encabezó la radical de Cambiemos, Gabriela Negri –es hermana del diputado Mario Negri- y militó por la reelección de Mauricio Macri. Quiere ser intendente de Capilla del Monte en 2023.