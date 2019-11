Consenso opositor en el Congreso para repudiar el golpe en Bolivia

Hay consenso opositor en el Congreso de la Nación para repudiar el golpe en Bolivia. El peronismo y la izquierda se pusieron de acuerdo para referirse en el parlamento contra el rompimiento democrático en ese país. Será en una sesión de esta tarde.

El diputado nacional por el PTS y el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, se refirió a la sesión y señaló: “Presentamos un proyecto para repudiar el golpe de Estado en Bolivia”. Asimismo agregó que “la posición del Gobierno y el canciller es una vergüenza”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente indicó que “no es aislado lo de Bolivia, hemos visto golpes en Brasil, en Honduras, en Venezuela. Es Estados Unidos entrometido en América Latina”. En el mismo sentido planteó que “lo de Bolivia es un golpe racista y fascista”. “Hasta ahora Macri avaló el golpismo”, puntualizó el dirigente. Y concluyó: “¿Quién eligió a esta senadora Añez o a Camacho? Es algo totalmente burdo”.

Por su parte, el diputado Juan Fernando Brugge, del bloque Córdoba Federal (que responde al gobernador Juan Schiaretti), adelantó la posición que tomará en la sesión especial de hoy: “El bloque Unión Por Córdoba tiene una posición clara en el sentido de que en Bolivia se vive una situación de facto donde el orden constitucional está quebrado”. “No tenemos problema en llamar Golpe de Estado a lo que pasa en Bolivia”, agregó.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el legislador aseveró que “el comunicado de cancillería ideologiza lo que sucede en Bolivia” y “si yo hubiera sido el Gobierno lo primero que hubiera hecho es ponerme a disposición de las autoridades constitucionales”. En ese sentido, remarcó: “La renuncia de Evo Morales fue bajo coacción” y que a “A Macri no le corresponde determinar quién es la autoridad de Bolivia, le corresponde a los bolivianos.

Y el Jefe de Bloque Justicialista en Diputados, Pablo Kosiner, se refirió a la sesión especial por la situación en Bolivia y señaló: "Tiene que haber una declaración de la cámara diputados rechazando el Golpe de Estado en Bolivia". Asimismo señaló: "Se escuchan planteos de porque nos preocupamos por Bolivia con los problemas que tenemos en Argentina, pero la democracia es algo que tenemos que defender"-

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente salteño remarcó: "En Bolivia hubo un golpe de Estado". Asimismo se preguntó:"¿Qué hubiese pasado si Alfonsín renunciaba en Semana Santa? ¿Hubieran dicho que no era un golpe de Estado?".

"Me preocupó el comunicado de Cancillería pero más me preocupó lo que dijo el canciller Faurie donde reconoce una interferencia no debida de las Fuerzas Armadas", indicó Kosiner. Además, expresó: "Claramente hay una visión totalmente errónea del Gobierno, uno creía que había una comunidad de ideas en este tipo de cuestiones".

"Da mucha pena la posición de la cancillería argentina", puntualizó el dirigente. "Me preocupa que todavía exista un pensamiento así en la política argentina", enfatizó. Y agregó: “Esperemos que los legisladores del oficialismo puedan tener cierto nivel de incidencia para que el Gobierno cambie su posición”.

“Ayer se autoproclamó presidenta de Bolivia una senadora por fuera de la Constitución de Bolivia”, indicó Kosiner. Y pidió: “Esperemos que el Gobierno no reconozca a Jeanine Añez”. En la misma línea insistió: “Si el gobierno reconoce a Añez sería un grave error”.