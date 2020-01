Confirman que el Gobierno de Mauricio Macri dejó 0 km de rutas seguras

El secretario gremial de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro respaldó el anuncio del ministro Gabriel Katopodis de crear un observatorio de Obras Públicas y en ese sentido, indicó que los resultados de las auditorias a la gestión macrista arrojaron escandalosas cifras. "El Gobierno anterior dejó 0 km de rutas seguras", remarcó.

Según aclaró Catanzaro en diálogo con El Destape Radio, habrá que recuperar un 65% de las rutas "porque están en mal estado".

Y profundizó: "Es una transición hacia recuperar la obra pública como motor de la reactivación económica. El Gobierno anterior dejó 0 km de rutas seguras y 3000 km de pavimentaciones, que no significan nada".

Además, el referente gremial puntualizó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo alrededor de 70 despedidos sin sumario previo y que se "instaló otro sumario de sanciones de manera bilateral, en el que hay cientos de despidos ilegales".

Días atrás, Katopodis se había referido con crudeza a la difícil situación que enfrenta el Ministerio luego de la administración de Cambiemos.

"Nosotros estamos tratando de rescatar lo mejor que se haya hecho de la etapa anterior, lo que no podemos es mirar para otro lado, no podemos no decir que en Vialidad había funcionarios de los dos lados del mostrador, funcionarios que estaban en las empresas contratistas, pero que al otro día eran gerentes de vialidad y otorgaban negocios a las empresas que ellos representaban", explicó.

Además, había señalado que no se había realizado ni la mitad de los kilómetros de rutas que figuraban en las metas y aclaró que "el 65 % de obra publica estaba paralizada" cuando llegaron al poder.