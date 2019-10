Como Cristina Kirchner, Rafael Correa no descartó presentarse como candidato a vicepresidente en Ecuador

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que no descarta presentarse como candidato a vicepresidente en las próximas elecciones nacionales de su país, que se llevarán a cabo en 2021.

En diálogo con El Destape Radio, el ex mandatario latinoamericano recordó que a través de un "referendum inconstitucional" se le impidió presentarse nuevamente para el cargo pero que eso no le impide ser compañero de fórmula: "En mi país me inhabilitaron como candidato a presidente. Es una barbaridad. Pero de vicepresidente puedo".

Además, Correa recordó con humor que él fue quien había tenido la idea de de presentarse como vice y bromeó: "Cristina me está copiando la idea", en referencia a la postulación de la ex mandataria como vicepresidenta por el Frente de Todos, que postula a Alberto Fernández a la primera magistratura.

Cabe recordar que en 2018 se realizó un referéndum y consulta popular que obtuvo un 70% que eliminó la reelección indefinida para presidente. Pese a que el propio Correa denunció el carácter inconstitucional de la iniciativa, esta inhabilitación no lo exime de poder apostar a la vicepresidencia de una figura política que pudiera otorgarle su apoyo ciudadano, como fue el caso de Cristina Kirchner con Alberto Fernández.