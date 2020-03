Claudio Villaruel durísimo contra los sojeros M: "Me parece una locura"

Tras el anuncio del aumento de las retenciones a la soja, la Mesa de Enlace le declaró la guerra al gobierno de Alberto Fernández y ordenó un paro total de actividades desde el próximo lunes durante cuatro días. Sobre eso opinó el periodista Claurdio Villaruel quien aseguró que la medida le parece "una locura".

Según detallaron, el cese de comercialización de granos y hacienda será desde el lunes 9 al jueves 12 de la semana próxima. La medida impulsada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) será una respuesta a la oficialización de la suba de los derechos de exportación de la soja por 3 puntos.

Al respecto se expresó Villaruel, quien aclaró: "es una locura ir al paro, me parece que no están entendiendo lo que se comunicó. El 73% de los productores que tienen entre 100 y 300 hectáreas están bajando las retenciones".

Y profundizó: "A los que más están cobrando es a los que más tienen".

"Realmente ir para atrás tanto tiempo con esta locura, en un momento donde no están los 100 días que tiene un gobierno cuando gana democráticamente de ordenar todo, me parece apresurado", sostuvo.

En la misma línea, sobre el gobierno de Mauricio Macri opinó: "Esa sí que fue una pesada herencia, no como armaron antes".

"Todos tenemos que bajar dos cambios. El campo tiene que entender que ganaron mucha guita durante el gobierno anterior, incluso lo hicieron metiéndole bastante presión al gobierno anterior, que venía del grupo de los CEOS", acotó en el nuevo programa Sobredosis de Sobredosis por C5N.

Además, aseguró que "no hay que ir a pelearlos", sino de explicarles bien cuáles serán las medidas "porque es verdad que si no lo hacemos entre todos no salimos más".

"Aunque estos piensen totalmente lo opuesto y acepten el hambre como una realidad, que digan 'si tenés que morirte de hambre, morite'. Tenemos que ser distintos a lo que vivimos los últimos cuatro años", finalizó.