Chiche Gelblung dejó sin argumentos a Florencia Arietto y Gastón Recondo por las jubilaciones

El histórico periodista Chiche Gelblung desmintió en vivo a los panelistas Gastón Recondo y María Florencia Arietto en la mesa de Polémica en el Bar cuando discutían sobre las jubilaciones.

Concretamente, el periodista deportivo se encontraba esgrimiendo que el Estado financiaba sin sentido a personas de la tercera edad que nunca había pagado nada, en relación a la moratoria previsional, postura que fue respaldada por la ex jefa de seguridad de Independiente.

Inmediatamente, Chiche exclamó que se trataba de una gran mentira la afirmación de sus colegas y que para él "lo único bueno que hizo Cristina fue la moratoria".

"No mienta más. Todos los jubilados pagaron sus aportes. Dejen de mentir que no saben un carajo (sic), no hay un sólo jubilado que no haya pagado sus aportes", exclamó e insistió: "¡Pagaron la moratoria!".