Cepo al dólar: advierten que la medida puede "matar el mercado"

Tras el cepo cambiario anunciado este domingo por el Gobierno, el exdirector del Banco Central (BCRA) Arnaldo Bocco advirtió que la medida podría "matar el mercado". Además, caracterizó la instrumentación como un hecho provocativo por parte de Cambiemos.

El nuevo endurecimiento es "producto de la limitada cantidad de reservas y de lo que pasó en las últimas semanas que desde las elecciones PASO para aquí, que se perdieron U$S 22.500 millones", remarcó. "Habiendo perdido esa masa de reservas, que es realmente muy importante, había que obturar la salida", consideró el economista.

Ahora, los ahorristas podrán comprar hasta U$S 200 dólares por mes hasta diciembre, y no más los U$S 10.000 que habían aplicado en septiembre. Respecto a esto, Bocco alertó que este hecho "es bastante provocativo" y definió: "Es matar al mercado".

Durante una entrevista en Radio Mitre, Bocco sostuvo que el presidente electo Alberto Fernández "tendrá que dar certidumbre e iniciar un camino de recuperación del aparato productivo, que estuvo bastante dañado por las restricciones que se pusieron, con más de la mitad del sector industrial con su capacidad ociosa sin producir".

"Se deberá recuperar el mercado interno y al mismo tiempo hay un hecho: la necesidad inevitable que tiene la Argentina después de haber dejado caer los dos acuerdos con el Fondo y el tercero bastante maltrecho, de sentarse a negociar con el Fondo Monetario, que es imprescindible para la continuidad de los convenios que la Argentina firmó en los últimos años", enfatizó.