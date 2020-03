El pasado 23 de febrero se cumplió un año de la muerte de Natacha Jaitt, quien fue hallada en un salón de fiestas ubicado en Benavídez, provincia de Buenos Aires. Y en medio de la causa que investiga su fallecimiento, el hermano (Ulises) mandará a Diego Latorre a la Justicia.

¿Cuáles son las razones por las que el hermano de Natacha y conductor radial decidió tomar esta determinación? "Me cansé de que hable de mi hermana, yo estoy para defenderla. Instruí a mi abogado Alejandro Cipolla a que una vez finalizada la cuarentena, presente ante la justicia una solicitud de bozal legal contra el Sr. Diego Latorre para que no se refiera más a Natacha Jaitt", afirmó, en su cuenta de Instagram.

Es que al cumplirse el primer aniversario del deceso, el ex futbolista y con quien Natacha mantuvo una relación oculta se refirió públicamente a la modelo. Esto generó la ira de su familiar: "Les recuerdo que mi familia tuvo que atravesar varios allanamientos por denuncias de esta persona, siendo así que al referirse en entrevistas a mi hermana hace aflorar dicho recuerdo en mi familia, la cual está compuesta por un menor de edad que perdió a su madre".

¿Qué fue lo que expresó Latorre? Lo siguiente: "Cuando me enteré estaba en mi casa. Fue muy temprano, me levanté y la noticia explotó por todos lados. Sentí mucha tristeza. Al principio no reaccionaba. La imagen que yo tenía de todo lo que había sufrido era muy lejana, como una película que había visto hace treinta años. Era también un recurso que utilizaba yo para no comerme la cabeza todo el día".