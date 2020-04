Canal 13 se encontraba realizando un móvil en las calles de Capital Federal. Allí fue cuando, en Nosotros a la mañana, se encontraron con una jubilada que había salido a su vereda para que su mascota realice las respectivas necesidades. Fue en ese momento que buscaron increparla, pero les salió mal: ella cuestionó al medio macrista.

¿Qué fue lo que le manifestó al 'Pollo' Álvarez? Lo siguiente: "¿Te puedo decir algo? Mirá, estoy enojada con los del canal. Te digo: nosotros estamos en un momento muy especial, yo estoy encerrada y guardada con Olivia (su perra). Resulta que las películas, las series... ¿Qué están pasando? Mujeres Asesinas, por favor".

"Cómo no se está pudiendo salir a grabar, se está cambiando el material. Yo hago el pedido extensivo, ¿qué peli querés ver?", le agregó el conductor. "Yo deseo ir a recostarme y ver algo lindo. No he empezado a ver nada, estoy viendo 'El Clon', en Magazine".