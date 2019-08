Cambios en el gabinete: por qué Mauricio Macri no le aceptó la renuncia a Marcos Peña

El jefe de ministros Marcos Peña le presentó su renuncia el lunes pasado a Mauricio Macri pero el Presidente no se la aceptó.

El ministro de Interior Rogelio Frigerio fue el que propuso: “Acá hay que hacer un cambio de Gabinete y no de un solo ministro”, según reconstruyó Marcelo Bonelli en una nota para Clarín.

"Clarín confirmó que ese día lunes también renunció Marcos Peña", reveló el columnista en el día de furia de los mercados post PASO.

El jefe de Gabinete le dijo a Macri que era el responsable de la campaña y que asumía su responsabilidad. Que presentaba su renuncia y se iba del gobierno.

Pero Macri no cedió y no se la aceptó. ¿Por qué? "El Presidente cree que si cae Peña, después van por su cabeza y eso pondría en peligro terminar el mandato. Ambos tienen una simbiosis muy particular", afirma el matutino.

"El empresario Nicolás Caputo lo explica así: “Peña, es Mauricio. Marcos elabora sus ideas”. Por eso Macri rechazó de plano la dimisión de Peña. Y lo defendió frente a los duros embates de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Ambos pidieron su cabeza en dos ocasiones. El lunes después de la derrota y el último sábado, cuando Dujovne reiteró por escrito su dimisión", cierra el tema.