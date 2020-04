Un blooper que causó risas se vivió al aire en Crónica TV cuando una periodista cayó en la trampa de las fake news sobre el regreso del fútbol argentino. "Será sin córners ni tiros libres", enfatizó, mientras leía estas palabras desde su celular.

Esto no puede ser verdad pic.twitter.com/PRGqWUmChS — Mauricio Luna (@mluna91) April 4, 2020

Claro, esto generó la sorpresa del conductor, quien se preguntó cómo haría para regresar este deporte sin dos de sus escenarios más repetidos en un partido. "Es para evitar la aglomeración", argumentó la panelista, quien inmediatamente comenzó a circular con este momento en las redes sociales.

El Destape pudo dialogar con Penélope Canónico, periodista que fue protagonista de este suceso: "Una vergüenza para mí, pero de todo se aprende. No volverá a pasar. Me llegó por un colega (prefiero por respeto no revelar su identidad). Debería haber chequeado esa info".

Alberto Fernández fue claro y aseguró que el fútbol puede esperar. "Mayo es el peor mes", manifestó el presidente de la Nación, por lo que no habrá retorno deportivo en lo inmediato.