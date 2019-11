Brian Fernández, "deportado" por la MLS por su adicción a las drogas

Brian Fernández es un futbolista argentino que se desempeñó hasta hace muy poco tiempo en Portland Timbers, de la MLS estadounidense. Y hablamos en pasado porque, en las últimas horas, desde el club norteamericano anunciaron la desvinculación del delantero. ¿El motivo? No respetó el tratamiento de rehabilitación. Es que el atacante sufre problemas de adicción y hace algunas semanas había ingresado al Programa de Abuso de Sustancias regulado por la liga local.

BREAKING: #MLS has terminated the contract of Portland Timbers striker Brian Fernandez for noncompliance with the league’s substance abuse and behavioral health program, and is readying a lawsuit against his former club Necaxa.@PaulTenorio with details: https://t.co/cRdsSFBOrU pic.twitter.com/Uug6m6vTBj