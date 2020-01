Brad Pitt provoca una descarga masiva de la aplicación de citas Tinder

Brad Pitt, quien en los '90 fue considerado el hombre más sexy del planeta, usa Tinder. Sí, parece una broma pero así lo confirmó el galán de Hollywood durante los SAG Awards 2020. El artista, nacido en Oklahoma, sigue robando corazones a hombres y mujeres de todo el mundo.

Al recibir la estatuilla a Mejor Actor en los SAG Awards 2020, Brad Pitt arrancó su discurso en medio de risas y con una broma que ilusionó a una parte de la audiencia: "Tendré que agregar esto a mi perfil de Tinder". De forma inmediata las redes sociales se llenaron de mensajes fogosos de millones de fans que aseguraban estar descargándose la app de citas con la esperanza de "matchear" con el galán.

Todos después de que Brad Pitt dijo que tenía Tinder #SAGAwards pic.twitter.com/xll0HMqRIE — Skype (@cruelturner) January 20, 2020

Tras el hilarante comentario, Brad Pitt bromeó sobre su papel en Once Upon A Time… In Hollywood, la película de Quentin Tarantino: "Seamos honestos, fue una interpretación difícil… un tipo que anda fumado, se saca la remera y no se lleva bien con su esposa, eso sí que es un reto".

El actor fue noticia, además, por el emotivo saludo de reencuentro con su ex pareja Jennifer Aniston, un abrazo que generó cientos de interacciones de los tuiteros.