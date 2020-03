Video: Baby Etchecopar besó a un compañero kirchnerista y rompió el protocolo por coronavirus

Baby Etchecopar dialogaba sobre las palabras del actor Darío Grandinetti, quien aseguró que "el comunismo va a salvar vidas", y aprovechó la ocasión para demostrar su cariño por un camarógrafo de su programa que es kirchnerista. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el conductor le dio un beso en la cabeza sin tener en cuenta las prevenciones contra el coronavirus.

El conductor estaba dialogando con Carolina Losada, Javier Díaz y Mariano Yezze en Basta Baby, y este último señaló que le llamaba la atención el poder de convencimiento de algunas personas que no pueden discernir y que “siempre meten todo en la misma bolsa”. A raíz de eso, Etchecopar decidió levantarse de su silla rápidamente para acercarse a uno de sus históricos productores, quien se convirtió en el receptor de todo su cariño y afecto físico.

“Mirá, yo de golpe me banco un K como este que labura y se rompe el culo, mostralo”, le dijo Baby a sus panelistas y al camarográfo que lo seguía con el plano.

“Se rompe el culo y somos amigos”, aseveró el periodista, tomando por el cuello a su compañero para abrazarlo y estamparle un beso con mucho ruido en su pelada, encima cuando a pocos metros se encontraba otro trabajador del ciclo portando un barbijo.

Volviendo a ubicarse en su escritorio, Etchecopar remarcó que se pueden tener discusiones y amistades al mismo tiempo, sin importar la ideología política. “Yo discrepo, él dicrepa. Nos peleamos y nos queremos porque cada uno piensa diferente, lo que no me banco son estos hijos de puta que están llenos de guita, que viven como reyes, que te los cruzás en el Moulin Rouge, y que después te dicen 'el comunismo...'. ¿Qué comunismo? Ustedes no saben qué es el comunismo, culosucios. No hablo de Grandinetti, hablo de los pelotudos en general”, concluyó el conductor.