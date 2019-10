Axel Kicillof cruzó a María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich por el narcotráfico: "La política del Gobierno fracasó"

El candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, salió a desarmar la manipulación realizada por María Eugenia Vidal y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes lo acusaron de justificar el narcotráfico por decir que algunas personas se dedicaron al narcomenudeo tras quedarse sin trabajo ."Comenté lo que me dijo al pasar un cura que trabaja en el barrio. No es que yo dije que esa va a ser mi política", señaló el ex ministro de Economía, quien redobló la apuesta, criticó la gestión de Cambiemos y anticipó que él sí combatirá el narcotráfico en caso de llegar al gobierno.

"Sí se va a combatir el narcotráfico, se va a perseguir el delito y lo que es delito debe ser castigado, eso no hay duda. Ahora, lo que yo veo y escucho es que hay también una especie de exaltación de la política del actual del gobierno contra el narcotráfico y el delito, y la verdad que fracasó", señaló Kicillof en una entrevista a Radio 10.

El domingo a la noche, el diputado nacional había reflejado un diálogo con un párroco de Morón que le había contado que "con la pérdida de empleo, hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". En ese diálogo con Luis Novaresio en el programa Debo Decir, el propio candidato kirchnerista aclaró: "Obviamente es un delito, pero no pasa por ahí el fenómeno; el problema no es perseguir al pequeño consumidor".

Tanto Bullrich como la gobernadora María Eugenia Vidal habían sacado de contexto esos dichos para tratar de vincular al kirchnerismo con los narcotraficantes. "Es importante trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y aquellos que justifican el negocio. No hay justificación. Las víctimas están del otro lado, no están del lado de los que venden droga", dijo Vidal, en tono proselitista.

"Mucho marketing, mucha propaganda, pero recorriendo la provincia, conociendo lo que ocurre en los barrios, y obviamente con lo que ha pasado con los indicadores de todo tipo, lo que se ve es que ha habido un aumento del delito y que no hay más seguridad, que la situación es grave. Hay miles de publicidades pero no hay resultados", retrucó luego Kicillof, quien agregó que "del 2015 al 2019 el presupuesto de seguridad en Provincia de Buenos Aires bajó 30% en términos reales". "Hay menos inversión en seguridad", remató.

Además, respecto de la problemática más amplia de la inseguridad, el candidato del Frente de Todos advirtió sobre un informe de la propia Procuración de la Provincia de Buenos Aires, que señaló que hay más delincuentes armados, del 17 al 18 subió el 3,8%. "Los delitos vinculados a droga, subieron un 33,1%. Son datos oficiales de la Procuración", insistió Kicillof.

Ante la manipulación macrista, el exministro recibió el respaldo tanto de actores políticos como sociales y hasta del propio Novaresio, quien sostuvo que sus dichos habían sido descriptivos y no un juicio de valor. En la misma línea se expresó el padre Paco Olveira y el dirigente social Juan Grabois, entre otros.