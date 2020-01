Augusto Costa explicó por qué hay productos "poco saludables" en Precios Cuidados

El ex secretario de Comercio Augusto Costa explicó por qué el programa de Precios Cuidados tiene productos "poco saludables". Tras la polémica que iniciaron algunos periodistas y referentes de la alimentación, en un libro de la autoría del funcionario bonaerense se desarrolla los motivos de su selección.

"Una de las críticas al programas que me parecían más sinceras y genuinas era la que señalaba que el listado incluía muchos productos no saludables (y pocos alimentos saludables). Mi respuesta a esto es que Precios Cuidados no pretendía cambiar los hábitos de consumo de nadie ni ser una política de salud. Por el contrario, el listado se basaba en los bienes que efectivamente consumían masivamente la población", afirmó Costa en su libro Todo Precio es Político.

Entre los detractores por colocar la gaseosa Coca-Cola se encuentran María O´Donell, Martín Caparrós y Narda Lepes.

El ahora ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires explicó en esa publicación que las empresas buscaron entregar al programa de Precios Cuidados sus bebidas light o de bajas calorías para mantener en la comercialización fuera del programa a los productos más vendidos.

"Les doy un ejemplo clarito. La empresa que produce la gaseosa cola más conocida, en todas las revisiones, insitía en sacar de la lista la versión regular de litro y medio. A cambio ofrecía incluir la misma gaseosa, pero en su versión light o sin calorías. El argumento era que se trataba de un producto mucho más saludable para el consumidor. Por más que conceptualmente pudiera tener sentido (aunque no tengo del todo claro que lo tenga) no negamos siempre. ¿Saben por qué? Porque en esa época casi el 70% de las ventas de esa empresa eran de la gaseosa en su formato regular", comentó.

A los Precios Cuidados le sumaron 64 "productos esenciales" que son los que tendrán el precio (perdón por la palabra) congelado por 6 meses: de esos nuevos productos 2 de cada 3 son poco saludables. ¿Se entiende? https://t.co/x9STivEJ8S — Maria O' Donnell (@odonnellmaria) April 19, 2019

Por su parte, el ministro de Producción y responsable del plan, Matías Kulfas, explicó las razones: “La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas”.