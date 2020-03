Archivo: la repudiable frase de Macri sobre los 30 mil desaparecidos

Hace cuatro años, el ex presidente Mauricio Macri expresó varias frases repudiables sobre la dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976 que provocó la desaparición forzosa y muerte de miles de personas.

En una entrevista con el medio español BuzzFeed, Macri consideró que las medidas implementadas durante el kirchnerismo para defender los Derechos Humanos fueron negativas y que él no creía que había que intervenir:"Yo no puedo interferir; no creo en la forma que se condujo el gobierno anterior. El Poder Judicial tiene una tarea y el Ejecutivo otra. Yo voy con el foco de que se respeten los derechos humanos y denuncio cualquier situación, pero no voy a amenazar al juez o a tratar de poner a un amigo; no es la forma".

Cuando se le consultó sobre la cifra establecida y reivindicada por los organismos de los Derechos Humanos, el ex presidente afirmó: "No tengo idea si fueron 30 mil desaparecidos, es un debate en el que no voy a entrar, si son lo que están anotados en un muro o son muchos más; me parece una discusión que no tiene sentido".

Además, definió al plan sistemático de exterminio planificado por la Junta Militar como una "guerra sucia": "Es importante saber qué es lo que pasó y que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia, qué fue esta guerra sucia, qué fue lo que pasó; porque hay muchas víctimas y tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares".