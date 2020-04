Anuncio de Marcelo Tinelli: cuándo vuelve el Bailando 2020 y cómo evitarán el contagio de coronavirus

No hay pandemia que frene los planes de Marcelo Tinelli: por medio de un Instagram Live adelantó el regreso del Bailando 2020 y todas las modificaciones que se vienen, para evitar el contagio entre competidores, jurados y miembros del staff. El conductor estima que el retorno será el 27 de abril y entre los cambios más importantes develó que habrá ensayos virtuales y bailes en espejo.

Del "vivo" de Instagram también participaron Federico Hoppe y 'El Chato' Prada, miembros esenciales en el armado del reality de baile, que aportaron a los dichos de Tinelli. "Como habrán visto, muchos famosos ya están ensayando desde sus casas por videollamada con los coachs. La idea es que no haya contacto en los bailes, y hagan los movimientos en espejo", especificó Marcelo, asegurando que tomarán todos los cuidados necesarios dadas las circunstancias.

Estos cambios en la danza ya habían sido revelados por Ángel de Brito, en su magazine Los ángeles de la mañana, y Flavio Mendoza comentó que el baile en espejo tiene una fuerte complicación en todos los que no son bailarines. "Tener un partenaire siempre ayuda porque al ser profesional es el que te lleva en los enlaces, te va guiando en todo momento. De esta manera, si no se pueden tocar, va a ser mucho más difícil porque cada uno tiene que aprenderse la coreo y no puede equivocarse, queda todo a la vista", afirmó quien fue participante y jurado del famoso certamen.

Por el momento, se sabe que Cinthia Fernández , Barbie Vélez , Nicolás Occhiato , Mica Viciconte y "Las Trillizas de oro" confirmaron en sus redes que estarán en el certamen, y compartieron las imágenes de sus ensayos virtuales. Se espera que en estos días se anuncie el listado completo de famosos que se enfrentarán en la pista de baile. Finalmente, Hoppe comentó que deberán ser muy "creativos" para sortear todos los obstáculos que representa hacer televisión en el marco de una pandemia.

Para cerrar, Marcelo Tinelli comentó que le gustaría que en esta edición de Showmatch el humor tenga un rol central: "Me encantaría que los humoristas más destacados de estas tres décadas al aire aporten la cuota humorística que tanto necesitamos en este momento en el país".