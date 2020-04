La empresaria de la moda Anamá Ferreira quebró en llanto al aire de Canal 13 luego de confesar el calvario económico que está atravesando. Aislada, fruto de la cuarentena preventiva y obligatoria, no tiene ingresos y debe abonar los sueldos de los empleados que tiene en sus escuelas de modelos.

“Estoy pasando la cuarentena sola, mi hija está en otro lado, la cabeza te vuela. Yo tengo mi empresa, la fundé sola hace 38 años, las escuelas de modelo... Es como los que tienen escuelas de danzas, teatro o cursos. Pero yo tengo 9 alquileres de las escuelas y tengo que pagar a la gente que trabaja para mí que la tengo en blanco”, manifestó Ferreira, en diálogo con Nosotros a la mañana.

A su vez, la brasileña agregó: "Pero no puedo más, te juro por Dios, es un horror. Yo sé que tenemos que cuidarnos, no salgo, no estoy haciendo el programa porque tenemos que estar en casa. Dicen que los de 60 años se van a morir todos porque son decrépitos, pero no es así”.

“El mundo de la moda paró, estoy tratando de hacer cosas, pero perdí la alegría... Estás encerrada, no podés salir ni hacer trámites, ¿qué hago, mato a alguien? Hagan algo más sencillo, no quiero que me regalen un peso, yo no tengo canje, si quiero algo lo compro. Yo quiero que me presten”, sentenció Anamá.