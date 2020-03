América: Alberto Samid tildó a Débora Plager de macrista y le lanzó una fuerte denuncia al aire

Alberto Samid, que cumple prisión domiciliaria en su casa de Ramos Mejía, dio una entrevista para el programa que conduce Guillermo Andino y se disponía a mostrar los detalles de su nueva vida fuera de prisión. Lo que no imaginó es que iba a terminar los gritos cuando acusó a la periodista Débora Plager de "macrista" y de estar “paga” por políticos.

En un móvil en vivo con Informados de Todo, Samid exhibió su tobillera electrónica y se definió a sí mismo como un “preso opositor”. Y acusó: “Usted recordará, Débora, que hemos tenido muchas charlas cuando usted defendía al gobierno anterior”, le dijo Samid, chicaneando a la periodista, que a su vez no se la dejó pasar.

“Discúlpeme Samid, yo no defiendo a nadie. Yo hago periodismo. Vamos a tener una entrevista periodística con respeto. Yo no hago periodismo partidario ni periodismo militante. Usted no me está hablando con respeto y me va a hacer enojar”, le contestó la panelista del ciclo.

El empresario le respondió: "¡Débora! Somos pocos y nos conocemos mucho. Todo el mundo sabe quién es usted y para que arco patea. Usted puede mandar la carta documento que quiera pero la única verdad es la realidad”.