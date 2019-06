Álvarez Agis destrozó al FMI: “Lagarde debería dar un paso al costado”

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis cargó con todo contra el Fondo Monetario Internacional y advirtió que “no se sabe con qué economía se va a encontrar el próximo Gobierno”.

“Lagarde debería dar un paso al costado. No vio venir la crisis de abril de 2018 en marzo de 2018. Fue la crisis más anticipada y ni la vio", arremetió el ex funcionario en diálogo con Habrá Consecuencia por El Destape Radio y subrayó que la titular del FMI “dijo que no había que prestarle a Argentina porque todo iba espectacular y a los 30 días el FMI le dio el préstamo más grande de la historia".

Cuestionó: “Errores cometemos todos. Lo que sorprende es que el FMI cometa el mismo error dos veces para Argentina. Macri arregla con el FMI que lo dejen usar los dólares para bajar el riesgo de que gane la oposición y luego arreglar".

Asimismo, analizó la situación económica del país y advirtió: “Tenemos que pensar que hay un riesgo de default del propio FMI, porque Argentina es más del 50% de la cartera de FMI”.

Por otra parte, Álvarez Agis se refirió a un eventual cambio de Administración, a lo cual, aclaró que “el próximo Gobierno no va a tener 100 días. Va a tener 10” y planteó que “los dólares para llegar a las elecciones alcanzan y sobran”

“Estamos en una trampa: un default no le conviene a nadie. No sabemos con qué economía se va a encontrar el próximo Gobierno”, sentenció.