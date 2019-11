Alfredo Casero dijo que no se irá del país y lanzó un irónico comentario sobre el gobierno de Alberto Fernández

El humorista macrista Alfredo Casero negó que en algún momento haya dicho que iba a abandonar el país si ganaba el Frente de Todos y ahora apostó a que el nuevo gobierno fracasará.

A través de su cuenta de Twitter, el actor desmintió los dichos y dio a entender que se quedaría en el país para apostar a un fracaso político del Frente de Todos.

Que me vaya del país? Nunca dije eso:no me pierdo ni en pedo este espectaculazo.

Prepare pochoclo. — ALFREDO CASERO (@agencialavieja) November 7, 2019

“Que me vaya del país? Nunca dije eso: no me pierdo ni en pedo este espectaculazo”, escribió en un tuit. “Preparen pochoclo”, ironizó Casero, confiado en la supuesta inhabilitada del peronismo, para hacer frente a la bomba de tiempo, que recibirá de manos del macrismo este 10 de diciembre.