Alejandro Rozitchner, el filósofo de Macri, estalló contra la política y se quejó de la derrota electoral

En una nueva entrega del breve newsletter que escribe de manera irregular, el filósofo y asesor de Mauricio Macri, Alejandro Rozitchner, disparó contra la política, se quejó del resultado electoral y aseguró que no habla más de ese tema porque es una "zona estéril del pensamiento".

Luego de promocionar su "taller online de orientación y crecimiento" titulado "pensar para hacer", Rozitchner compartió con los suscriptores de su lista de correo una serie de 10 preguntas y respuestas, ambas realizadas por él mismo. En esa suerte de autoentrevista y sin que nadie le reclamara su opinión se encargó de quejarse por el resultado de las elecciones del 10 de diciembre, cuando Alberto Fernández se consagró como presidente y derrotó a su jefe y líder del PRO, Mauricio Macri. "Me decepciona mi país, capaz de ésto", se lamentó.

"¿Por qué no hablás de política con todo lo que está pasando?", fue la pregunta que se hizo, sin aclarar si estaba atendiendo una inquietud de personas cercanas o usuarios de redes sociales que le pedían una mirada sobre la realidad argentina. "Porque me hartó. Porque quiero descansar de esa zona estéril del pensamiento e ir a otros temas. Porque me decepciona mi país, capaz de esto", se respondió el ex asesor presidencial, ya lejos de los despachos de la Casa Rosada.

Acto seguido, completó su respuesta: "Entiendo que las sociedades son muy difíciles. Creo que hacer política no es hablar de política todo el tiempo y me parece que trabajar en el eje de la formación es un factor de desarrollo". De esta manera justificó la serie de talleres virtuales que empezó a realizar tras dejar la función pública. Según dijo, se trata de "un curso de filosofía diseñado para contagiar una visión del mundo abierta y activa".

A un año de formar parte de la gestión Cambiemos, cuando en una entrevista para el diario La Nación le preguntaron "¿qué hace usted exactamente como asesor de Macri?", el filósofo, que estaba menos "harto", dijo que no sabía cuál era su aporte: "Desde hace muchos años formo parte de un equipo en el que participan muchas personas como Mauricio, Marcos (Peña), Avelluto, Hernán Iglesias, etc. Participo en distintas reuniones pero nunca sé exactamente cuál es mi aporte. En algunos casos resulta más claro, como cuando inventamos con Marcos los tres valores del Pro. Es como un negocio familiar donde no sabés exactamente qué hacés, pero está tu pedacito".