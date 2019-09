Alberto Fernández sobre el Estado de derecho: "Pichetto decía lo mismo que yo, él fue a visitar a De Vido a la cárcel"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, afirmó que la Argentina debe tener un Estado de Derecho y recordó que el candidato vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto denunció que hay detenciones ilegales.

"Yo no voy en defensa de mis amigos, voy en defensa del Estado de derecho. Muchos de los que están detenidos, a usted le consta, no se llevaban bien conmigo en el gobierno y sin embargo creo que no está bien lo que están haciendo con ellos", afirmó Alberto Fernández.

"Soy un hombre de derecho, me crié en la casa de un juez, que era mi padre. Para mí la Justicia es un valor sagrado y es importantísimo que en una República, tanto que se llenan hablando de República, la Justicia funcione como Dios manda y acá funciona como quiere el poderoso", sostuvo el candidato, quien afirmó que hay una persecución política a Cristina Kirchner.

En una entrevista con el periodista Joaquín Morales Solá, el candidato a presidente más votado en las PASO habló de la necesidad de respetar el Estado de Derecho: "Cuando yo reclamo estas cosas, estoy reclamando por los que en el futuro pueden padecer estos antecedentes, es un escándalo y lo sabemos todos. El candidato a vicepresidente de Macri decía que había detenciones arbitrarias, él fue a visitar a De Vido a la cárcel".