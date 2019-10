El chiste de Alberto Fernández y sus amigos dedicado a Mauricio Macri

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, compartió un encuentro con viejos amigos y se mofó del mandatario Mauricio Macri y quienes se quejaron de que el ex funcionario “usó el dedo de modo autoritario” en el debate presidencial.

Según reconstruyó el portal de la Revista Noticias, al candidato lo estaban esperando para comer Eduardo Valdés, íntimo amigo y anfitrión de la cena junto a Alberto Iribarne, ex ministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, Guillermo Olivieri, quien fuera secretario de Culto durante los 12 años de la gestión K, Miguel Pesce, ex vicepresidente del Banco Central, Claudio Ferreño, asesor histórico de Fernández y actual candidato a legislador, Julio Vitobello, ex titular de la Oficina Anticorrupción, y el ex embajador Jorge Arguello, quien se perfila como uno de los diplomáticos más relevantes del próximo gobierno.

“A Alberto lo vimos bien, entero, contento, con ganas de encarar este último tramo de la campaña”, aseguró Valdés, quien suele organizar veladas políticas en el Café Las Palabras, su refugio en el barrio porteño de Villa Crespo.

Y para el final de la jornada, Alberto junto a sus amigos posaron en una foto en la que se mofaron del “dedo acusador” del que se quejó Macri y el resto del Gobierno luego del debate en Santa Fe.