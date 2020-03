Alberto Fernández quiere detener al hombre que no cumplió con la cuarentena por coronavirus y le dio una salvaje golpiza a un guardia en Vicente López

El presidente Alberto Fernández afirmó que se encargará de encerrar "personalmente" al hombre que se saltó la cuarentena por coronavirus y golpeó de forma brutal al guardia que intentó obligarlo a que mantenga el aislamiento.

Durante la madrugada del domingo el video de un hombre que evade la cuarentena por coronavirus y golpea salvajemnete al guardia de seguridad que lo denuncia inundó las redes sociales y provocó el rechazo de los argentinos debido al la falta de conciencia y el nivel de violencia el protagonista. Entre los indignados se encontró el jefe de Estado, quien reveló que trabajó para averiguar donde vive el agresor e ir a detenerlo.

"Estoy buscando dónde vive ese señor para encerrarlo personalmente yo para que todos entiendan que no se puede jugar de ese modo, no se puede ser tan estúpido y no darse cuenta el riesgo en el que ponen a la gente", apuntó Alberto en declaraciones a Radio 10.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que "tenemos que luchar contra esas cosas, ser muy severos con los que no aceptan la cuarentena", sin embargo, a la vez se debe combatir "la psicosis, que es muy humano que nos toque"..

El cheto vino el jueves del exterior. El guardia le advierte que no esta cumpliendo el protocolo de sanidad y termina con el tabique roto y lo denuncia en una comisaria de Vicente Lopez. La violencia de esta gente es brutal pero mucho mas lo es el desprecio por la comunidad. Asco pic.twitter.com/4pAiHL97Kc — David Coen (@davycoen1) March 15, 2020

“Ayer era la 1.30 de la mañana, yo estaba con Wado (De Pedro). Me contacté yo mismo con una persona que había subido un tweet", resaltó.

Y agregó: “No sabíamos si era un fake news o era verdad. Por eso le escribí al que subió el tweet, le escribí por mensaje directo yo a la 1 de la mañana, preguntándole. Según parece, se hizo una denuncia en la comisaría de Vicente López. Estuve hasta las 2 de la mañana con Wado buscando el dato y espero tenerlo en un rato”.

El hecho del video viral sucedió el sábado alrededor de las 21:30 en el edificio Rosales Park Tower de Vicente López. Allí se ve como una persona, identificada como Miguel Ángel Paz comienza a insultar y agredir al guardia Gustavo Granucci y luego lo golpea de forma reiterada. La situación se habría desencadenado luego de que el sereno intentara multar al hombre por haber violado el aislamiento tras haber regresado de un viaje por Estados Unidos.

Granucci efectuó una denuncia en la Comisaría 1 de Olivos. El agresor podría enfrentar causas por la infracción de la cuarentena y por las lesiones provocadas al guardia.