El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, reveló que le solicitó al jefe de Estado, Mauricio Macri, que "que empiece a negociar con el FMI" y calificó la gestión de Nicolás Dujovne como un "fracaso".

"Le planteé al Presidente que empiece a negociar porque él se va a tener que hacer cargo de explicarle al Fondo porqué no cumplió. Y no yo, porque la verdad es que yo al Fondo ya le avisé que este programa era incumplible cuando me reuní con ellos", aseguró Fernández en una entrevista para Página 12.

En esa línea, el ex jefe de Gabinete también sostuvo: Las proyecciones de inflación no se cumplieron, las proyecciones de crecimiento no se cumplieron, las proyecciones fiscales no se cumplieron y además empeoran a partir de este estado de cosas".

En tanto que sobre la confirmación de la renuncia de Nicolás Dujovne al Ministerio de Hacienda, Alberto resaltó que su gestión un "gran fracaso" y que termina "dejando al país envuelto en una gran crisis".

Sobre el paquete de medidas lanzado por el Gobierno durante la semana, Fernández apuntó: "La quita del IVA es prácticamente tratar de equilibrar el aumento de ese precio y aún así no lo logra. El aumento se va a volcar sobre los alimentos y va a ser un golpe duro para la inflación"

"Habíamos hecho un cálculo con Axel (Kicillof) y nos daba que si el dólar estaba en 57, la tasa de inflación de este año iba a superar los 50 puntos", anticipó.