Alberto Fernández opinó del viaje de Marcelo Tinelli a Esquel: "Nadie debe salir de su casa"

El viaje de Marcelo Tinelli hacia Esquel en la previa a que el Gobierno Nacional dictara la cuarentena obligatoria estuvo rodeado de polémica. Mientras se criticaba a quienes tomaban este tiempo como vacaciones e iban a la costa atlántica, el conductor de Showmatch se subió a su avión privado junto a su familia y se apresuró a llegar a su otra casa para atravesar estos días.

Alberto Fernández, quien no deja de enfatizar en la necesidad de quedarnos en nuestras casas en este período, opinó al respecto y, si bien no lo hizo en duros términos, deslizó que lo mejor que se puede hacer es no viajar.

"No conozco bien el tema. Lo que creo es que lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo usted, Negro (de quedarse en su casa y no viajar). Eso es lo que tenemos que hacer", aseguró, al ser consultado por el "Negro" Oro en una entrevista exclusiva.

Además, expresó: "Si la autoridad dice por ley, porque sacamos un DNU, que todos se encierran en su casa, nadie debe salir de su casa, de ningún modo. Algunos tienen un helicóptero y otros un avión y se van más lejos".