Alberto Fernández: "Donde unos ganan y otros pierden no es una sociedad, es un abuso"

El presidente Alberto Fernández estuvo presente en el acto de lanzamiento del "Plan Estratégico Automotor con Acuerdo Social y Productivo", que se realizó en la sede del Sindicato de Mecánicos y Anes del Transporte Automotor (Smata) en Buenos Aires, y celebró la idea de un "contrato social" donde "todos tenemos que hacer una parte o ceder algo".

"Siento que tenemos una posibilidad como sociedad maravillosa. Una posibilidad de unir el esfuerzo y sacar entre todos el país adelante. Que no sea el resultado de uno, sino de una sociedad que se moviliza por un mejor futuro. Donde todos tenemos que hacer una parte o ceder algo. Pero donde todos ganan. Una sociedad es un lugar donde todos ganan. No donde ganan algunos y pierden otros. Cuando algunos ganan y otros pierden eso no es una sociedad, es un abuso", expresó el presidente, en medio de los reclamos del campo por el aumento de las retenciones.

Y continuó: "Ese es el nuevo contrato social que propongo. Es contrato social fraternal que propongo: ayudar al que está caído en el pozo de la pobreza. Eso a nosotros no nos debe dejar dormir en paz. Las políticas hicieron que cuatro de cada diez argentinos estén en la pobreza. Como decía Alfonsín, tenemos que recuperar la ética de la solidaridad".

El mandatario enfatizó en lo "deteriorada" que está la industria automotriz y lo argumentó con la pérdida de "riqueza, capacidad de consumo de autos, camiones".

"El camino es este que ustedes han encarado. Ponerse de acuerdo los que producen, y los que invierten. Si nos dejan un lugar en la mesa, nos vamos a sentar para que el Estado ayude en este plan ambicioso que queremos que sea un plan de la Argentina", pidió.

Fernández sostuvo que "la riqueza se genera con empresarios que invierten y dan trabajo", y afirmó que "la Argentina que inicia es una Argentina que valora al que produce, al que invierte, y al que consume".

En la mitad del discurso fue interrumpido por el titular del SMATA, Ricardo Pignanelli, quien apuntó a la necesidad de un sector en el Estado que se encargue de la industria automotriz específicamente, y no estar incluido dentro del ministerio de Industria. El presidente entendió el reclamo y respondió que este sector "es una nave insignia de la industria argentina" y que, por lo tanto, deben darle "mucha importancia. Y por ahí el camino sea el instituto del que habla Ricardo".

Por último, Fernández apuntó al mercado externo y aseguró: "Nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que el Mercosur es: un espacio común desde donde vamos a enfrentar a la globalización, que es un hecho irreversible y tenemos que afrontarla con inteligencia. Si la globalización afecta a la industria no tiene sentido".

"Esta idea de que abrimos las puertas, importamos, y así somos partes del mundo es una enorme idiotez. De este modo destruimos la industria nacional, al que produce, y al trabajo argentino. No lo hicimos con Néstor, no lo hizo Cristina, no lo voy a hacer yo", sintetizó, al tiempo que garantizó que otorgará "créditos accesibles para comprar autos, para comprar camiones".

El acto se llevó a cabo con la participación de Pignanelli, del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Omar Perotti, respectivamente, apuntaron voceros del sindicato. También asistirán dirigentes de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) y de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).

El "Plan Estratégico 2030 del Sector Automotor con Acuerdo Social y Productivo" fue elaborado desde febrero último de forma conjunta con la Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores) y las cámaras de autopartistas (AFAC) y (Acara), además de los aportes de los sindicatos de mecánicos y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).