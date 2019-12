Alberto Fernández anunció importantes cambios en el reparto de pauta oficial

El presidente Alberto Fernández anunció la redefinición del sistema de publicidad oficial para los medios de comunicación luego de los desembolsos millonarios que la administración de Mauricio Macri destinó para la propaganda en los conglomerados y periodistas que respaldaron su gestión.

Alberto adelantó que el presupuesto destinado a la pauta oficial tendrá diferentes criterios y se destinará para "servir al mejoramiento de la calidad educativa" y no a la "propaganda del Estado". A su vez, afirmó que no habrá fondos para "financiar programas individuales de periodistas", maniobra usual durante el gobierno de Macri que benefició a sitios web de periodistas afines a Cambiemos que no contaban ni con empleados, contenido propio ni visitas. Y graficó: "En la relación con los periodistas, más que nunca tiene sentido aquella frase de que “las cuentas claras conservan la amistad y el respeto”. El presidente subrayó que la pauta oficial se destinará solamente "a instituciones periodísticas".

"La administración que hoy terminó, gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal, en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos", dijo el flamante presidente al tiempo que aclaró que los fondos no se recortarán en su totalidad porque una medida así "afectaría el movimiento empresarial de los medios periodísticos" aunque sí se "reorientará".

"Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder", indicó Alberto. "Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno, en lugar de hacer propaganda, contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes", agregó el presidente al tiempo que subrayó su compromiso de proteger y respetar la libertad de expresión.

"En tiempos de operaciones de intoxicación con noticias falsas a través de las redes sociales, necesitamos más que nunca de medios vibrantes, comprometidos con la información de calidad", dijo. "No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno", sentenció.

En concreto, Alberto anticipó que se reorientarán los fondos para incentivar las currículas escolares a través de "contenidos que sean desarrollados y diseminados por la pauta publicitaria que se pone en marcha con los recursos del Estado" y que los avisos que se publicarán en los medios a través de la pauta oficial "serán herramientas pedagógicas" para mejorar los rendimientos educativos. Para eso, adelantó que el nuevo gobierno convocará a las instituciones periodísticas para "sumar sus talentos a la propuesta" junto a docentes, científicos, pedagogos y expertos en educación, "bajo la consigna de mejorar la calidad educativa", según explicó el presidente.