Alberto descartó el estado de sitio: "Tenemos un sistema legal funcionando y no hace falta hoy por hoy"

El presidente Alberto Fernández sostuvo que este domingo "no" piensa en declarar el estado de sitio ante la pandemia de coronavirus y dijo que "no quisiera llegar a eso" porque "solo hablaría muy mal de la sociedad argentina".

En una entrevista con Telefé, ratificó que "tenemos un sistema legal funcionando y no hace falta hoy por hoy". En sintonía, remarcó que "esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad" en referencia a la lucha contra el coronavirus y enfatizó que desde el Gobierno hicieron hasta ahora pudieron "tomar las medidas a tiempo" y estimó que la cuarentena es "prácticamente plena".

"Yo no estoy peleando por la economía, estoy peleando por la vida. No estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina para que la gente no se enferme. acompañado por la gran mayoría de los argentinos aunque quedan algunos insensibles".

Por otro lado, destacó que "la respuesta de los profesionales de la salud es maravillosa": "Solo tengo gratitud hacia ellos, sabemos el esfuerzo que están haciendo". En ese sentido, remarcó que están "comprando respiradores" para proveer a los distritos que lo requieran, y que su gestión ha hecho hasta ahora "todo" lo que podía hacer "para evitar que se propague a gran velocidad".

En el plano económico, confirmó que a partir del lunes, se empezarán a conocer nuevas medidas para mitigar el efecto de la cuarentena para disminuir el avance de la pandemia de coronavirus, para monotributistas, pymes, pequeños comercios y quienes reciben AUH.